Las autoridades de Gaza alertan de "una escasez sin precedentes" de medicamentos para el cáncer en la Franja

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han alertado este martes de "una escasez sin precedentes" de medicamentos esenciales para pacientes de cáncer y ha reclamado a la comunidad internacional que actúe de forma urgente para abordar la situación, ante la continuación de los ataques de Israel y las restricciones de salida del enclave a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025.

"Una escasez de medicamentos esenciales para pacientes con cáncer, que es grave y de un nivel sin precedentes, está llevando el servicio sanitario a su nivel más crítico", ha alertado el Ministerio de Sanidad gazatí, que ha detallado que algunos medicamentos "se han agotado por completo", incluidos los servicios de quimioterapia y otros "tratamientos de apoyo".

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Así, ha manifestado en un comunicado en redes sociales que han sido suspendidos "los protocolos de quimioterapia para pacientes con cáncer de mama, colon y recto", así como para los que tienen "tumores gastrointestinales, de cabeza y cuello", al tiempo que ha recalcado que "la escasez de medicamentos para pacientes de cáncer daña los preparativos para la quimioterapia dual".

"La falta de inyecciones para estimular el sistema inmunitario, que deberían administrarse a los pacientes después de las sesiones de quimioterapia, los hace más susceptibles a complicaciones de la enfermedad e infecciones graves", ha advertido la cartera, que ha subrayado que "la falta de cuidados paliativos y analgésicos agrava el estado de salud crítico de los pacientes con cáncer".

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En este sentido, ha explicado que 4.000 pacientes de cáncer de los 11.000 pacientes totales con permiso para viajar al extranjero para recibir tratamiento "siguen esperando permiso para viajar", antes de insistir en que la situación actual en Gaza "pone sus vidas en un peligro real".

Por ello, el Ministerio de Sanidad de Gaza ha reclamado a "todas las organizaciones internacionales y humanitarias que respondan con urgencia a los llamamientos de estos pacientes sitiados, cuyo sufrimiento aumenta a cada hora debido a la falta de tratamiento para su enfermedad".

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