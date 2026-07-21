Turista estadounidense embestido por un bisonte: "se mueven más rápido de lo imaginado"

Redacción internacional, 21 jul (EFE).- Un turista estadounidense que fue embestido y lanzado por los aires por un bisonte en el Parque Nacional de Yellowstone, en Wyoming (Estados Unidos), comentó con asombro en un vídeo que los bisontes "se mueven más rápido de lo que se podría imaginar".

Carl Isom-McDaniel, un residente de Washington de 65 años que estaba de viaje el pasado 10 de julio con su nieto por el turístico parque, detalló en un vídeo publicado este domingo por la clínica Bozeman Health, donde está ingresado, que no tuvo moratones por el hecho de que el animal lo tirara por los aires, "sino que el problema fue el aterrizaje".

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Pero la víctima del bisonte se siente afortunado, ya que, como explicó: "incluso cuando estaba en el suelo, podría haberme pisoteado, haberme corneado, podría haber hecho cualquier cosa".

El estadounidense explicó que acababan de terminar de comer y se preparaban para ir a caminar cuando vieron al bisonte: "estaba en el suelo, sin mostrar agresividad hasta que escogió un objetivo, y ese objetivo resultó ser yo".

En este momento, relató haberle dicho a su nieto que se fuera mientras que él iba a lidiar con esto, pero en cuanto el animal salió del árbol, lo lanzó por los aires.

El médico de la clínica comentó que el paciente se rompió la cadera en múltiples piezas.

Un vídeo del ataque, captado por el fotógrafo Mike MacLeod, muestra al animal agitado revolcándose en la tierra junto a un camino del campamento. El fotógrafo y otras personas que acampaban ahuyentaron después al animal y socorrieron al herido.

El vídeo se hizo viral en las redes sociales y ha llegado a ser comparado con la falta del argentino Enzo Fernández que tiró a Pau Cubarsí por los aires en el partido de la final de la Copa del Mundo de este domingo entre Argentina y España. EFE

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