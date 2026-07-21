Shakira se cuela en la celebración de 'La Roja' con un emotivo mensaje: "Tenemos un vínculo inquebrantable"

Aunque desde la distancia, Shakira no ha querido perderse la gran fiesta con la que la Selección Española ha celebrado el Mundial 2026 en la madrileña Plaza de Cibeles junto a cientos de miles de aficionados en una jornada en la que la música -además de los héroes de 'La Roja'- se convirtió en la gran protagonista con las actuaciones de Aitana, Ana Mena y Lola Índigo, Arde Bogotá o Viva Suecia entre otros.

En Estados Unidos tras su espectacular actuación en el MetLife Estadio de Nueva York cantando el himno oficial del Mundial, 'Dai dai', en el descanso de la final entre el conjunto dirigido por Luis de la Fuente y la Argentina de Leo Messi, la de Barranquilla se ha colado en la gran fiesta de los campeones en el corazón de la capital con un mensaje grabado que se ha proyectado durante la celebración y en el que, además de felicitar al equipo de Lamine Yamal, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Oyarzábal, o Mikel Merino, ha expresado el especial vínculo que le une a nuestro país.

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"Quiero felicitar a la Roja y a España por este triunfo tan merecido. Ha sido un equipo que realmente ha demostrado lo que es trabajar en cooperación, tener una sola mente y un solo corazón. Qué ganas de estar con ustedes para festejar y para celebrar por todo lo alto" ha comenzado. "Por aquí todos dicen que soy el talismán de España, pero la verdad es que España me da suerte a mí", ha confesado, reconociendo que tras más de una década residiendo en Barcelona junto a Gerard Piqué, y el hecho de que sus hijos Milan y Sasha hayan nacido en nuestro país ha hecho que tenga con España "un vínculo inquebrantable". "Nos vemos muy pronto. ¡A celebrar por todo lo alto este triunfo con Dai dai! Un besito" ha finalizado, haciendo referencia a los 12 conciertos que ofrecerá en Madrid, residencia de su gira por Europa en septiembre y octubre.

Un mensaje breve pero muy significativo que refleja el cariño que Shakira siente por España y su felicidad porque una vez más, y con ella como 'talismán' -ya que también actuó en la final del Mundial de Sudáfrica 2010 con 'Waka waka0, el primero ganado por 'La Roja'- hayamos conquistado nuestra segunda Copa del Mundo.

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