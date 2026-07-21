MSF alerta del "clima de miedo" en El Obeid ante el aumento de los ataques con drones de las RSF en Sudán

La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado este martes del "clima de miedo" causado por el aumento de los ataques con drones por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra la ciudad de El Obeid, capital de Kordofán Norte, en medio de su asedio a la localidad en el marco de la guerra desatada en abril de 2023 en el país africano, sumido en una profunda crisis humanitaria.

"En El Obeid reina un clima de miedo. Los ataques con drones no se limitan a objetivos militares. Muy a menudo alcanzan zonas civiles, causando muertos y heridos entre la población", ha afirmado la coordinadora de emergencias de la ONG en Sudán, Liesbeth Aelbrecht, según un comunicado publicado por MSF.

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"Desde junio, los bombardeos han alcanzado escuelas, un mercado, estaciones y depósitos de combustible, puntos de abastecimiento de agua y la principal central eléctrica de El Obeid, provocando graves interrupciones en el suministro eléctrico y apagones, aunque la red ha podido restablecerse parcialmente", ha lamentado.

Según datos de la organización International NGO Safety Organisation (INSO), Kordofán Norte ha sido el estado que ha presenciado el mayor número de ataques con drones en 2026, con al menos 141 ataques registrados hasta el 8 de julio. De hecho, el 51 de los ataques ha tenido lugar desde junio, principalmente contra El Obeid y la carretera que llega a la ciudad desde el este.

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MSF ha hecho hincapié en que estos ataques están afectando a los servicios básicos, encareciendo el transporte y el combustible, y limitando el acceso al agua potable y a la atención sanitaria. En concreto, ha alertado de que la situación del agua es "crítica" y ha relatado que muchas personas deben esperar durante horas para recoger agua y el precio de los bidones se ha disparado.

"En uno de los campos para personas desplazadas que visité recientemente, las familias sobreviven con poco más de un litro de agua por persona al día; hay muy pocas letrinas y la defecación al aire libre está muy extendida", ha afirmado Aelbrecht, que ha puntualizado que "después d más de tres años de violencia, desplazamientos y pérdidas, la gente está sencillamente exhausta".

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El Obeid, que cuenta con alrededor de medio millón de habitantes, se ha convertido además en refugio para unas 100.000 personas desplazadas de otras zonas del país, según datos de Naciones Unidas. Aelbrecht ha presentado el caso de una mujer que huyó de El Fasher, en Darfur (oeste) y "caminó durante 21 días" para llegar a la capital de Kordofán Norte (centro).

"Llegó descalza, tras haber presenciado un sufrimiento inimaginable durante el trayecto, y ahora vuelve a enfrentarse a una situación extremadamente difícil", ha manifestado, al tiempo que ha argumentado que "su historia refleja una resiliencia extraordinaria, pero también el enorme coste humano de este conflicto".

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La situación ha tenido también un impacto en el acceso a la atención sanitaria, en un contexto en el que los hospitales funcionan con un suministro eléctrico muy inestable, dependen de un combustible que apenas está disponible y afrontan el riesgo de tener que suspender servicios esenciales para salvar vidas.

"Con la intensificación de los combates en El Obeid y sus alrededores, hacemos un llamamiento tanto a las RSF como a las Fuerzas Armadas de Sudán para que garanticen la protección de la población civil y del personal humanitario que intenta prestar asistencia", ha remachado Aelbrecht.

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Naciones Unidas y numerosas organizaciones internacionales han alertado durante las últimas semanas de la situación en torno a El Obeid y han advertido del riesgo de repetición de lo vivido en octubre de 2025 en El Fasher, cuando ls RSF tomaron la ciudad tras un año y medio de cerco y perpetraron numerosos crímenes y matanzas contra la población civil.

El conflicto en Sudán estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

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