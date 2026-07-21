Un empresario señala de nuevo a Zapatero en caso Plus Ultra pero ignora qué gestiones hizo

Madrid, 21 jul (EFE).- El empresario Julio Martínez volvió a implicar este martes al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en el préstamo estatal que la aerolínea Plus Ultra obtuvo en 2021 con motivo de la crisis de la covid, aunque indicó que no sabe si realizó alguna gestión para su concesión.

Martínez compareció en la Audiencia Nacional de Madrid durante unas cuatro horas, tras presentar un escrito en el que se comprometía a "colaborar" con la investigación judicial sobre el caso, centrado en una posible trama de tráfico de influencias con cobro de comisiones ilegales por la obtención del crédito público.

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Martínez, uno de lo investigados, ratificó hoy ante el juez José Luis Calama el cobro del 1 % de ese préstamo (de 53 millones de euros), abonado por la aerolínea en varios plazos tras conseguir la ayuda financiera, informaron a EFE fuentes jurídicas.

Aunque no precisó el reparto de esa ganancia, calificada como "comisión de éxito" y no mordida, dijo que Rodríguez Zapatero, líder socialista español entre 2000 y 2012, le pidió que se cobrase a través de varias empresas y en diferido debido a la presión mediática sobre el préstamo, añadieron las fuentes.

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El juez sospecha que Rodríguez Zapatero habría dado instrucciones para constituir una sociedad en Dubái que habría servido de canal para el cobro, pero Martínez explicó que la misma no se creó.

Rodríguez Zapatero negó al juez el 17 de junio pasado haber ejercido influencia para favorecer a la aerolínea Plus Ultra en la concesión del préstamo y rechazó que se comunicara con nadie de la misma. Está investigado por sospechas de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

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Martínez, a su vez, está considerado por los investigadores como el "lugarteniente principal y figura visible" de una trama de influencias para conseguir dicho crédito.

En el mismo escrito citado se aseguraba que era Rodríguez Zapatero quien "lideraba" la empresa de asesoría Análisis Relevante, administrada por Martínez, quien volvió a señalar al expresidente español como la persona que captaba los clientes: primero Plus Ultra y luego otras compañías.

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Fue Rodríguez Zapatero quien, según Martínez, lo puso en comunicación con la aerolínea y le transmitió sus necesidades de financiación, aunque el empresario negó saber si el expolítico llegó a efectuar alguna gestión concreta para que consiguiese la ayuda.

Martínez confirmó, según las fuentes, que Rodríguez Zapatero era el único consultor de Análisis Relevante y fue quien le adelantó que Plus Ultra recibiría dicho préstamo unos diez días antes de aprobarlo el Ejecutivo, que preside y presidía en aquel entonces el socialista Pedro Sánchez.

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Los informes de asesoría que se elaboraban eran reales, si bien pretendían más bien atraer clientes, sin aportar valor añadido, admitió Martínez.

El empresario reconoció también cobros de la aerolínea Plus Ultra por trabajos sobre gestiones con la Administración pública de Venezuela que él realizó a título personal.

Explicó que viajó en varias ocasiones a Venezuela con Rodríguez Zapatero, quien le proporcionó una serie de contactos, entre ellos el de la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a quien el empresario español ha identificado como su interlocutora en el país, con quien tenía muy buena relación.

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Sobre los 286.070 euros encontrados por la Policía en casa del empresario en diciembre pasado, Martínez lo vinculó a operaciones inmobiliarias ajenas a la causa, que no pudo precisar, y admitió que se trataba de dinero negro. EFE

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