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Madrid vive una "noche tranquila" por la celebración del Mundial con solo siete traslados, la mayoría por el calor

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La ciudad de Madrid ha vivido una "noche tranquila" por la celebración del triunfo de la selección española en el Mundial de fútbol con solo siete traslados pese a la enorme afluencia de personas en la calle. La mayoría de asistencias estuvieron relacionadas con el calor, mareos y alguna crisis de ansiedad.

Fuentes de Emergencias Madrid han señalado que en los tres Puestos Sanitarios Avanzados que Samur-Protección Civil tenía desplegados en la zona se realizaron 360 asistencias, "ninguna grave" y con "muy pocos cortes en los pies", a diferencia de la noche anterior.

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Unos dos millones de aficionados tomaron las calles de Madrid al paso de la selección española de fútbol para celebrar el logro de la segunda estrella, según las cifras de la Delegación de Gobierno.

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