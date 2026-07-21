DAZN, del Mundial: "La audiencia ha sido tremenda hasta con los partidos menos relevantes"

Madrid, 21 jul (EFE).- La plataforma británica de transmisión de deporte DAZN concluyó que el primer Mundial de fútbol de 48 selecciones fue un éxito desde el punto de vista televisivo porque hasta en los encuentros menos relevantes las audiencias fueron "tremendas", al tiempo que puso de relieve que a los jóvenes sí les interesa el fútbol cuando se les da contenidos diferenciados.

DAZN emitió los 104 encuentros de la Copa del Mundo en España, Italia y Japón con "resultados fantásticos", según explicó a EFE el consejero delegado en España y Portugal, Óscar Vilda, como balance del campeonato celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, que finalizó con el triunfo de la selección española ante Argentina por 1-0.

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"Ha sido nuestro primer Mundial, con lo que ha sido un aprendizaje para todos. Lo más parecido que habíamos hecho hasta ahora era el Mundial de Clubes de la FIFA del pasado año para todos los países. Los resultados han sido fantásticos, con audiencias potentes. El crecimiento de clientes directos ha sido de un entorno del 35 por ciento. En cuanto a horas de visionado en la plataforma, hemos superado los 38 millones de horas", indicó Vilda al referirse al caso de España.

DAZN se creó en 2015 y un año después lanzó su servicio de 'streaming' deportivo en países como Japón, Alemania o Austria, y, en 2019, aterrizó en España.

Según Vilda, los partidos de selecciones que no tienen demasiado peso internacional doblaron la media de seguimiento de los partidos de Liga protagonizados por los equipos grandes, como Real Madrid o Barcelona.

"No ha habido partidos malos. Desde el principio, incluso en los partidos menos relevantes, las audiencias han sido tremendas. Refleja que un Mundial es muchísimo más que puro fútbol. Es un evento social y hay mucha conversación. Desde el punto de vista deportivo es mucho más que fútbol, es un evento que va mucho más allá", subrayó el directivo.

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Hizo hincapié en que la plataforma, además de ofrecer los partidos, apostó por especiales en directo, lo que hizo que su principal perfil de audiencia fuera un público entre 25 y 40 años.

Respecto a las pausas de hidratación en los partidos, Vilda enfatizó que el objetivo ni para la FIFA, ni para las plataformas de televisión, fue recaudar más dinero.

"En un Mundial en el que se ha podido generar más de 20.000 millones de dólares frente a los 8.000 millones de Catar 2022, la publicidad que la pausa de hidratación puede generar a nivel global es irrelevante. No se ha hecho para eso, sino para proteger la salud de los jugadores", argumentó.

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Ante la posibilidad de que el Mundial de fútbol se extienda a 64 selecciones, el directivo de DAZN respondió: "Pensaba que en este Mundial la primera fase perdería muchísimo de atractivo para los espectadores. Me equivocaba totalmente. No sé cuál es el número correcto de partidos, que lo decida la FIFA. Sea cual sea el número de equipos, podemos generar contenido que lo haga atractivo".

Además de DAZN, que ofrece la mayoría de sus servicios con suscripción, Televisión Española (TVE) emitió en abierto 33 partidos del Mundial.

La victoria de España frente a Argentina en la final del Mundial de fútbol reunió frente al televisor en España a una media de 15,7 millones de personas, con una cuota de pantalla del 87,1 por ciento, en los canales de TVE y en DAZN.

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Los datos que se distribuyeron ayer, lunes, convierten a la final de la Copa del Mundo en el segundo evento más seguido de la historia en España, por detrás de la semifinal entre la selección hispana y Portugal en la Eurocopa de 2012. EFE

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