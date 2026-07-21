Berkeley encuentra los minerales críticos litio y rubidio en su proyecto 'Conchas' ubicado en Salamanca

Berkeley Energia ha encontrado los minerales críticos litio (Li) y rubidio (Rb) en su proyecto 'Conchas' ubicado en la provincia de Salamanca (Castilla y León), según ha indicado en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes.

Así lo refleja la primera estimación de recursos minerales (MRE) de este proyecto, del que la firma es propietaria al 100%, como parte de su iniciativa de exploración de minerales Críticos en España.

El permiso de investigación de 'Conchas' abarca una superficie de 31 kilómetros (km) en el suroeste de la provincia de Salamanca, cerca de la frontera con Portugal.

El proyecto se encuentra a 21 km de Ciudad Rodrigo y a 110 de la ciudad de Salamanca, en los municipios de Espeja y Fuentes de Oñoro, y es fácilmente accesible por carreteras ya construidas.

ZONAS POCO PROFUNDAS Y DE GRAN ESPESOR

En concreto, el estudio ha arrojado que en el terreno explorado existen zonas poco profundas y de gran espesor con mineralización de litio y rubidio, con contenido accesorio de estaño (Sn), cesio (Cs), berilio (Be), niobio (Nb) y tantalio (Ta) alojados en una unidad de leucogranito muscovitico.

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"La mineralización se extiende desde la superficie y sigue abierta en profundidad, lo que respalda el potencial de crecimiento de los recursos", señala, indicando que el MRE es apto para la explotación a cielo abierto con "gran volumen de material". Asimismo, Berkely apunta que las pruebas metalúrgicas preliminares demostraron "muy buenas recuperaciones" de litio y rubidio con leyes aceptables utilizando métodos de flotación y separación magnética.

"El MRE demuestra que 'Conchas' alberga un recurso de óxido de rubidio de importancia mundial", ha apuntado la firma, que ha explicado que el rubidio es una materia prima crítica para aplicaciones industriales y de tecnología avanzada utilizadas en sectores clave, como la defensa y el ámbito militar, el sector aeroespacial, las comunicaciones, la medicina y las energías renovables.

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De hecho, tanto Estados Unidos como Japón y Nueva Zelanda han clasificado el rubidio como mineral crítico debido a su "importancia estratégica y a la creciente demanda en aplicaciones de alta tecnología". Además, también reviste importancia estratégica en Europa y Canadá.

De su lado, el litio está designado como material crítico y estratégico por la Unión Europea, ya que las baterías "son fundamentales para la descarbonización, la seguridad energética y la competitividad industrial".

El director ejecutivo de Berkeley, Robert Behets, ha comentado que esta estimación supone un "hito significativo para la iniciativa de exploración de minerales críticos de la empresa en España y demuestra claramente el importante potencial del proyecto 'Conchas'".

"Este hito se produce tras dos exitosas campañas de perforación", ha añadido, asegurando que la empresa "seguirá avanzando de forma sistemática en el desarrollo del proyecto, con perforaciones de relleno adicionales para mejorar la clasificación de los recursos y una segunda fase de ensayos metalúrgicos para optimizar los procesos de flotación y separación magnética".

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