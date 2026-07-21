Aumentan a 27 los cadáveres recuperados tras el hundimiento de un ferry frente a las costas de Guyana

Las autoridades de Guyana han elevado a 27 los cadáveres recuperados tras volcar en la noche del sábado el ferry 'MV Barima' con cerca de 180 personas a bordo frente a las costas de Guyana, un suceso que se ha saldado con 69 rescatados y más de 80 desaparecidos.

El primer ministro de Guyana, Mark Phillips, ha destacado durante la presentación del último balance que "esto sigue siendo una operación de búsqueda y rescate" y ha agregado que las autoridades "aún tienen esperanza de hallar a personas con vida". "Por ello, continuamos las operaciones de búsqueda y rescate", ha recalcado.

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"Esta operación exige un trato delicado al abordar estos asuntos tan sensibles. Nuestro objetivo es rescatar a las personas que necesitan ser rescatadas y, lamentablemente, en el caso de quienes han fallecido, recuperar sus cuerpos y trabajar con respeto con sus familias para que puedan cerrar este capítulo", ha afirmado, según un comunicado del Departamento de Información Pública de Guyana.

Asimismo, ha resaltado que las investigaciones han determinado que un total de 179 personas iban a bordo del ferry en el momento del suceso, una cifra que no cree que vaya a cambiar de forma significativa, después de que en un primer momento se cifrara en 133 el número de ocupantes, entre tripulantes y pasajeros.

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Por su parte, la ministra de Servicios Humanos y Seguridad SOcial, Vindhya Persaud, ha destacado que los servicios de apoyo psicosocial han sido expandidos en las zonas afectadas, con el despliegue e trabajadores sociales en hospitales, centros de mando y comunidades impactadas por la tragedia.

El ferry se dirigía a Puerto Kaituma tras partir a las 15.15 horas del sábado (hora local). A las 23.01 la Torre de Control de Timheri se recibió un mensaje de emergencia que propició la movilización de los servicios de emergencia, registrándose su hundimiento en la región del Esequibo.

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