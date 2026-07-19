Trump saluda a Felipe VI y Pedro Sánchez en el palco de la final

East Rutherford (EE.UU.), 19 jul (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, saludó al presidente español, Pedro Sánchez, y a los reyes de España al inicio de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

Trump estrechó la mano de Sánchez, el rey español, Felipe VI y la reina Leticia en el palco tras un cristal blindado al inicio de partido en el estadio Nueva York/Nueva Jersey, normalmente conocido como MetLife.

Los líderes intercambiaron unas breves palabras antes de ocupar sus asientos: Trump flanqueado por su esposa, Melania Trump, y el presidente de la FIFA, Giani Infantino; Sánchez acompañado por los reyes y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.

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Trump también compartió palco de autoridades con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, líderes de los otros dos países anfitriones de Mundial 2026.

La última vez que Trump y Sánchez coincidieron en un evento fue en la cumbre de la OTAN de Ankara de comienzos de julio.

Trump se ha mostrado muy crítico del gobierno de Sánchez por lo que a su juicio es poco compromiso presupuestario en Defensa con la Alianza Atlántica y por la negativa de España a apoyar la guerra de Washington contra Irán.

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