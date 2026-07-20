Italia denuncia la expulsión de su agregado militar en Moscú y de un colaborador

Roma, 20 jul (EFE).- Italia ha denunciado este lunes la expulsión de Rusia de su agregado militar en Moscú y de uno de sus colaboradores y lo ha calificado de "evidente acto de represalia" a raíz de un reciente caso de espionaje en Roma.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha informado en sus redes sociales de que la Federación Rusa ha expulsado "sin motivo" de su territorio al agregado militar italiano en Moscú y a un colaborador suyo, aunque sin especificar su identidad.

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"Se trata de un acto de represalia evidente por la expulsión de Italia de dos agregados militares rusos, quienes sí fueron sorprendidos 'in fraganti' mientras realizaban actividades de espionaje en perjuicio de nuestra seguridad nacional", acusó.

El pasado 9 de julio el Gobierno italiano expulsó a dos miembros de la embajada rusa acusándoles de llevar a cabo actividades de espionaje.

Esa misma semana una investigación de la Fiscalía de Roma había derivado en el arresto de dos italianos, ex agentes de la Agencia de Información y Seguridad Interna (AISI), acusándoles de pasar datos secretos a los rusos a cambio de dinero. EFE

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