Montero traslada su apoyo a la selección española ante la final del Mundial: "Hoy España late unida"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha trasladado este domingo su apoyo a la selección española de fútbol antes del partido que disputará esta noche contra Argentina en la final del Mundial, y ha destacado que el equipo ha sabido "unir a todo un país alrededor del esfuerzo, el talento, la humildad y la ilusión".

En una publicación en su perfil de la red social X, Montero ha señalado que los jugadores han recordado que "los grandes logros nunca son individuales", sino que "se construyen juntos, con trabajo, compromiso y confianza".

"Representan la mejor España: la que avanza unida, la que no se rinde y la que convierte el trabajo colectivo en grandes conquistas", ha manifestado, antes de agradecer a la selección que haya hecho "soñar" al país y sentir "tanto orgullo".

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"Hoy España late unida. Todo nuestro apoyo y cariño para nuestros campeones. ¡Vamos España!", ha concluido Montero en su mensaje.