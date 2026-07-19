Agencias

Montero traslada su apoyo a la selección española ante la final del Mundial: "Hoy España late unida"

Guardar
Google icon
Imagen JC3YRP4Z25HD3GFUZP75UFDD4E

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha trasladado este domingo su apoyo a la selección española de fútbol antes del partido que disputará esta noche contra Argentina en la final del Mundial, y ha destacado que el equipo ha sabido "unir a todo un país alrededor del esfuerzo, el talento, la humildad y la ilusión".

En una publicación en su perfil de la red social X, Montero ha señalado que los jugadores han recordado que "los grandes logros nunca son individuales", sino que "se construyen juntos, con trabajo, compromiso y confianza".

"Representan la mejor España: la que avanza unida, la que no se rinde y la que convierte el trabajo colectivo en grandes conquistas", ha manifestado, antes de agradecer a la selección que haya hecho "soñar" al país y sentir "tanto orgullo".

PUBLICIDAD

"Hoy España late unida. Todo nuestro apoyo y cariño para nuestros campeones. ¡Vamos España!", ha concluido Montero en su mensaje.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Irán denuncia un ataque de EE.UU. contra la central nuclear en construcción de Darkhovin

Infobae

La Liga Árabe pide desescalada a EEUU e Irán ante el riesgo de una "destrucción mutua"

Infobae

El Ayuntamiento ofrece pantallas gigantes, refuerzo de transporte público e iluminación especial por el Mundial

El Ayuntamiento ofrece pantallas gigantes, refuerzo de transporte público e iluminación especial por el Mundial

Soses (Lleida) decreta tres días de luto por la muerte violenta de una mujer en el municipio

Soses (Lleida) decreta tres días de luto por la muerte violenta de una mujer en el municipio

Al menos diez muertos en inundaciones en la Cachemira india

Al menos diez muertos en inundaciones en la Cachemira india