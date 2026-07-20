España celebrará el Mundial este lunes en Madrid: Zarzuela, Moncloa y Cibeles

La selección española masculina de fútbol celebrará este lunes en Madrid la consecución del Mundial 2026, la segunda estrella de su historia, con la visita al Palacio de la Zarzuela, la Moncloa y una rúa por la capital con destino a la fiesta en Cibeles.

España conquistó el Mundial en la final contra Argentina celebrada este domingo, en el MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos), gracias a un gol de Ferran Torres en la prórroga y menos de 24 horas después estará en casa celebrándolo y recibiendo el homenaje de instituciones y afición.

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El equipo de Luis de la Fuente pondrá rumbo a Madrid este mismo lunes, esperando el calor que recibirá ya en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cuando aterrice entorno a las 12.50 procedente de Newark. Entonces, la selección tendrá una primera cita con los reyes en el Palacio de la Zarzuela y después acudirá a la Moncloa para el recibimiento del presidente del Gobierno.

Tanto la Familia Real, al completo, como Pedro Sánchez presenciaron la final de Nueva Jersey, donde España se coronó campeona del mundo 16 años después de la primera estrella. Después los actos oficiales, los campeones recorrerán algunas de las calles más importantes de la capital en un autobús descubierto con destino a la Plaza de Cibeles.

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Desde las 18.00 horas, el escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones acogerá una completa programación de música, animación y espectáculos que amenizará la espera hasta la llegada de los jugadores y cuerpo técnico, prevista, aproximadamente, sobre las 21:00 horas, con la participación de DJ, destacados artistas y numerosas sorpresas.