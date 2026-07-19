Messi arenga a la selección argentina en una emotiva publicación previa a la final

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, ha arengado a su equipo y a los éxitos logrados en los últimos años en una emotiva publicación en Instagram antes de la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en la que ha afirmado que ya han "escrito una historia" que "nadie podrá borrar".

"Pase lo que pase mañana, este grupo ya ha escrito una historia que nunca olvidaremos y que nadie podrá borrar. ¡VAMOS, ARGENTINA!", publicó el delantero de 39 años junto a una foto de todos los jugadores, entrenadores y personal de apoyo de la selección argentina.

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La final, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey enfrentará a la vigente campeona, Argentina, contra la campeona de Europa, España.

La actual generación de jugadores ganó el Mundial en 2022 y dos Copas América en 2021 y 2024. Antes de eso, Messi no había ganado ni un solo título con la selección nacional, salvo el oro olímpico de Tokyo 2008. "Lo mejor de todos estos años nunca han sido solo los títulos, sino todo el recorrido. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, superarnos en los momentos difíciles y disfrutar de cada paso del camino", escribió el ocho veces ganador del Balón de Oro.

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"Gracias a todos y cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todos los que trabajan cada día para que esta selección siga siendo una familia", concluyó. Messi podría poner fin a su carrera con la selección tras un sexto Mundial y 207 partidos internacionales a lo largo de 21 años.