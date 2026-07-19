La Unesco evalúa en Corea del Sur potenciales patrimonios en España, Brasil y Palestina

Seúl, 19 jul (EFE).- La Unesco abre este domingo en Corea del Sur una reunión de diez días en la que examinará 30 candidaturas a Patrimonio Mundial, incluidas la Ribeira Sacra española, dos históricos teatros amazónicos de Brasil y la Sebastia palestina, cuyo expediente será tratado de urgencia ante la amenaza de ocupación de Israel.

Entre las propuestas de la 48.ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial, en la ciudad meridional de Busan, la elección del sitio cultural de la Ribeira Sacra está rodeada de incertidumbre después de que el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) aconsejara no inscribirla por no ver ejemplo sobresaliente de un asentamiento humano tradicional y críticas a los criterios de integridad y autenticidad.

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Brasil, por su parte, aspira a inscribir conjuntamente el Teatro Amazonas, en Manaos, y el Theatro da Paz, en Belém, dos símbolos del auge del caucho a finales del siglo XIX que combinaron arquitectura y materiales europeos con la identidad cultural amazónica.

La candidatura de Sebastia, yacimiento arqueológico cuyos inicios se remontan a los siglos VIII y IX a.C., será tramitada con carácter de urgencia, en medio de una orden israelí de expropiación pese a estar en el territorio palestino de Cisjordania.

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En otras propuestas de sitios culturales, Francia presenta las playas del desembarco de Normandía y las fortalezas medievales de Carcasona (siglos XIII-XIV), mientras Finlandia propone trece obras de Alvar Aalto con el respaldo del Icomos.

También figuran teatros comunitarios italianos, fortalezas portuguesas, las antiguas capitales japonesas de Asuka y Fujiwara.

El monte Olimpo griego y su entorno también participan en la categoría mixta de sitio cultural y natural.

Tras la apertura de este domingo a las 18:00 hora local (9:00 GMT), las deliberaciones comenzarán el lunes. Del 21 al 24 se revisará el estado de conservación de los sitios ya inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial; del 24 al 27, las candidaturas, ampliaciones y reinscripciones; y del 27 al 29, asuntos institucionales, financieros y de procedimiento. EFE

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