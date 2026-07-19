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Don Benito, Badajoz, Cáceres, o Mérida instalarán pantallas gigantes este domingo para seguir la final del Mundial

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La localidad natal de Pedro Porro, la pacense de Don Benito, instalará este domingo, 19 de julio, dos pantallas gigantes en la Ciudad Deportiva que lleva su nombre, para seguir la final del Mundial de Fútbol entre España y Argentina, que comenzará a las 21,00 horas.

Por su parte, en Cáceres se instalará una pantalla de grandes dimensiones en la Plaza Mayor para seguir este partido, para lo que ha organizado una programación que comenzará a las 19,30 horas y contará con animación musical a cargo de un DJ.

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La pantalla se ubicará en las escalinatas del edificio consistorial, y sus dimensiones serán de 7 x 3,5 metros y con 28.000 watios de sonido, que permitirá a todos los aficionados seguir con detalle este histórico partido.

También Mérida contará con una pantalla gigante en la Plaza de España, donde a partir de las 20,00 horas comenzarán actividades de música y animación, antes del inicio del encuentro.

Finalmente, en el caso de Badajoz, la pantalla estará instalada en el recinto de la Alcazaba, donde también se instalará una barra y se contará con animación de un DJ antes del inicio del encuentro.

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