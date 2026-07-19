Más de la mitad de 'megaunicornios' a nivel mundial está invertido por fondos soberanos

Más de la mitad de las empresas 'unicornio' --compañías tecnológicas cuya valoración antes de salir a Bolsa supera los 1.000 millones de dólares-- que presentan un valor de más de 50.000 millones de dólares (43.699 millones de euros) cuentan con participación de fondos soberanos.

Es una de las principales conclusiones que se extraen del 'Sovereign Wealth Funds Report 2026' desarrollado por el Center for the Governance of Change de IE University en colaboración con ICEX-Invest in Spain, donde se señala que la cobertura de los fondos soberanos pasa del 7% de los 'unicornios' más pequeños hasta los 'megaunicornios' que superan los 50.000 millones de dólares.

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El informe explica que las aportaciones de los fondos soberanos suelen ser "cuantiosas" y estas cantidades "se absorben más fácilmente en grandes rondas de financiación", que tienen lugar en una fase más avanzada del ciclo de vida de la empresa y con valoraciones más elevadas, de ahí que prefieran invertir en empresas con valoraciones altas.

"Los procesos internos de 'due diligence' de las instituciones soberanas suelen favorecer a las empresas con ingresos, estructuras de gobernanza y una trayectoria documentada frente a apuestas en fase inicial con un alto grado de incertidumbre", especifica el documento.

De los 41 fondos que componen la muestra del informe, solo seis han registrado alguna participación en operaciones previas a la condición de 'unicornio'. Y de estos seis, Temasek Holdings (Singapur) concentra 24 de las 39 participaciones de referencia anteriores a la fase en la que las empresas consiguen los 1.000 millones de dólares de valoraciones, el 62% del total.

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Por detrás se sitúan GIC (Singapur) y Mubadala (Emiratos Árabes Unidos), cada uno con seis participaciones (15% del total, respectivamente). Estos tres fondos representan en conjunto más del 90% de toda la actividad de tipo catalizador.

Las participaciones restantes se reparten a partes iguales entre el Fondo Permanente de Alaska, la Agencia de Inversiones de Brunei y QIA (Qatar).

Respecto a los importes, ADIA (Emiratos Árabes Unidos) y QIA participan en operaciones con un tamaño medio de 188 millones de dólares (164 millones de euros), lo que sitúa la mayor parte de su actividad en el capital riesgo, operaciones posteriores a la salida a Bolsa y capital riesgo en fase avanzada.

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Otro caso es el de CDP Equity (Italia), donde las 42 participaciones corresponden a su división pública de capital riesgo, CDP Venture Capital. De ellas, 31 operaciones fueron rondas de financiación inicial ('seed', en la jerga) o previa a la inicial ('pre-seed'), con un importe medio muy por debajo del millón de dólares (874.000 euros) centrado en 'startups' del sur de Italia.

INTERÉS POR LA IA

El informe explica que el ciclo de la inteligencia artificial (IA) de 2025 ha consolidado el papel de los fondos soberanos en el capital riesgo de fase avanzada, ya que las mayores rondas de financiación privada de la década --Anthropic, xAI, Databricks y OpenAI-- "cuentan con el respaldo estructural del capital soberano".

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"Nuestro conjunto de datos de seis años, con 1.171 operaciones, muestra el perfil completo del ciclo: un pico en 2021, una consolidación entre 2022 y 2024, una reaceleración en 2025 impulsada por la IA, un claro triángulo geográfico entre Estados Unidos, Asia y Europa, y una combinación sectorial ampliamente diversificada, pero que se inclina cada vez más hacia la vanguardia tecnológica", resume el documento.