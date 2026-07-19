Silvestre Dangond reafirma su éxito en España con un lleno absoluto en el Movistar Arena

Silvestre Dangond volvió a demostrar el enorme tirón que tiene en España. El cantante colombiano reunió este sábado a miles de personas en el Movistar Arena de Madrid, donde colgó el cartel de entradas agotadas en una cita que confirmó el gran momento que vive el vallenato en Europa y, especialmente, en la capital española.

Ganador de cuatro Latin Grammy, el artista aterrizó en Madrid con su gira El Baile de Todos, un espectáculo en el que repasó algunos de los grandes éxitos de su carrera junto a los temas de El Último Baile, su trabajo más reciente. Sobre el escenario volvió a estar acompañado por el prestigioso acordeonero Juancho de la Espriella, con quien forma una de las duplas más emblemáticas del género.

PUBLICIDAD

Desde su aparición, el público respondió con una gran ovación y no dejó de corear canciones como 'Las locuras mías', 'Cásate conmigo', 'Justicia', 'Materialista', 'Niégame tres veces', 'Vivir bailando' o 'La indiferencia', convirtiendo el recinto madrileño en una auténtica fiesta del vallenato.

Visiblemente emocionado por el recibimiento, Dangond quiso agradecer el cariño del público español y de la comunidad latinoamericana residente en el país. "Volver a llenar el Movistar Arena de Madrid es una bendición que nunca voy a dar por sentada. Lo que vivimos esta noche fue una verdadera fiesta, con un público que nos abrió el corazón de par en par. Aquí hay muchísimos latinoamericanos que, durante años, han mantenido viva nuestra música y nos han hecho sentir como en casa", expresó el artista.

PUBLICIDAD

A lo largo del concierto también hubo momentos para recordar sus anteriores actuaciones en Madrid y celebrar el crecimiento que ha experimentado el vallenato fuera de Colombia. Sin grandes artificios, el cantante volvió a apostar por una puesta en escena centrada en la música y en la conexión con el público, apoyado por una banda que mantuvo la esencia del género durante toda la actuación.

Tras este éxito en Madrid, Silvestre Dangond continuará su gira española con dos nuevas citas: el 24 de julio actuará en el BARTS Festival, en el Poble Espanyol de Barcelona, y un día después, el 25 de julio, lo hará en los Conciertos de Viveros de Valencia.

PUBLICIDAD