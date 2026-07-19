Irán denuncia un ataque de EE.UU. contra la central nuclear en construcción de Darkhovin

Teherán, 19 jul (EFE).- Irán denunció este domingo un ataque estadounidense contra el emplazamiento de la central nuclear de Darkhovin, actualmente en construcción, en la provincia de Juzestán (suroeste), en una nueva ofensiva contra instalaciones vinculadas al programa nuclear iraní.

“El régimen terrorista y criminal de Estados Unidos (...) llevó a cabo una acción agresiva y bárbara contraria a las leyes internacionales al atacar con varios proyectiles el emplazamiento en construcción de la central de Darkhovin”, afirmó la Organización de Energía Atómica de Irán en un comunicado difundido por medios iraníes.

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El organismo iraní indicó que el ataque se produjo alrededor de las 03:39 hora local (00:00 GMT) del domingo y calificó la central de “uno de los símbolos de la dignidad y la autosuficiencia científica del pueblo iraní”. No informó por el momento de posibles víctimas ni de la magnitud de los daños causados.

El ataque se suma a una serie de bombardeos contra instalaciones nucleares iraníes registrados durante la guerra de 40 días entre Irán, Estados Unidos e Israel, entre el 28 de febrero y 8 de abril.

Durante ese conflicto fueron atacadas las tres principales instalaciones de enriquecimiento de uranio iraníes de Natanz, Fordow e Isfahán, así como el complejo de agua pesada y el reactor de investigación de Jondab.

La central nuclear de Bushehr, la única planta iraní en funcionamiento, también fue alcanzada por un proyectil durante los ataques de marzo, según la Agencia Internacional de Energía Atómica, aunque no se registraron daños, ni víctimas ni liberación radiactiva.

EE.UU. e Israel también atacaron durante la guerra de 12 días en junio de 2025, las centrales nucleares de Natanz, Fordo e Isfahán, donde supuestamente se encuentran enterrados bajo escombros los más de 400 kilos de uranio enriquecido al 60 %, cercano al nivel necesario de 90 % para fabricar armas atomicas.

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Desde aquellos ataques Irán no ha permitido las inspecciones del Organismo Internacional de Energia Atomica a esas plantas.

La nueva escalada militar entre Irán y Estados Unidos comenzó el pasado sábado con una nueva oleada de ataques estadounidenses contra el sur del territorio iraní.

Teherán ha respondido con ataques de misiles y drones contra objetivos de EE.UU. en varios países de Oriente Medio, como Kuwait, Baréin y Jordania, donde, según Irán, murieron dos soldados estadounidenses. EFE