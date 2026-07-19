Dominicana Tokischa revela en confesionario de Rosalía en Bogotá que tuvo un 'sugar daddy'

Bogotá, 18 jul (EFE).- La cantante española Rosalía sorprendió este sábado al público de su segundo concierto en Bogotá al invitar al escenario a la rapera dominicana Tokischa Altagracia para participar en el ya habitual "confesionario" del 'Lux Tour', donde la artista latina reveló una anécdota sobre una etapa de dificultades económicas en la que tenía un 'sugar daddy'.

Tokischa, con quien Rosalía colaboró en 2021 en el tema 'Linda' y luego grabó ‘La Combi Versace’ para el exitoso álbum ‘Motomami’ (2022), confesó que en una etapa de su vida, cuando atravesaba dificultades económicas, mantuvo una relación con un 'sugar daddy', un hombre mayor que la "apoyaba" financieramente, una historia que arrancó risas y ovaciones entre los asistentes.

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Al presentarla, Rosalía resaltó los momentos que han compartido "dentro y fuera del escenario" y la fuerte amistad que mantienen desde hace varios años.

Al terminar la conversación, Rosalía le dedicó unas palabras de cariño: "Tengo una debilidad contigo, realmente tú eres mi perla favorita, Toki", una frase que dio paso a 'Perla', una de las canciones más esperadas y ovacionadas del repertorio del 'Lux Tour'.

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El confesionario se ha convertido en uno de los momentos más esperados del 'Lux Tour', por el que ya han pasado artistas como Karol G, Aitana, Bad Gyal, Lorde, Chappell Roan o Guitarricadelafuente, entre otros.

En la primera fecha de Bogotá, hace dos días, que abrió la etapa latinoamericana de la gira, la catalana presentó para su confesionario a la cantante y actriz colombiana Juliana Velásquez, a quien presentó como "una mujer talentosísima que no necesita introducción".

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Tras sus dos presentaciones en Bogotá, Rosalía continuará la etapa latinoamericana de la gira con conciertos en Santiago de Chile, Buenos Aires, São Paulo, Río de Janeiro, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, antes de cerrar el recorrido el 3 de septiembre en San Juan (Puerto Rico). EFE