Agencias

Dictan prisión contra tres sospechosos de reclutar a bolivianos para enviarlos a la guerra de Ucrania

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La Justicia boliviana ha dictado orden de detención preventiva contra tres personas detenidas en la investigación por el presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos para ser trasladados a Rusia, donde, según la investigación, serían incorporados al frente de Ucrania.

Los tres imputados están acusados de trata y tráfico de personas y permanecerán con detención preventiva mientras avanzan las investigaciones.

La Fiscalía pidió la medida alegando la existencia de riesgos procesales de fuga y de obstaculización de la investigación.

Fueron detenidos el pasado jueves en Santa Cruz durante un operativo sobre una organización dedicada a captar ciudadanos bolivianos para enviarlos a Rusia en la que se incautaron más de 50 pasaportes. Los tres son familiares de Amador, identificado como el principal sospechoso y presunto cabecilla de la organización, quien permanece prófugo.

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