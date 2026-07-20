Asesinan al comunicador comunitario colombiano Jader Durango en el norte del país

Bogotá, 20 jul (EFE).- El líder comunitario, comunicador y locutor colombiano Jader Durango fue asesinado en una zona rural del municipio de Tierralta, en el departamento caribeño de Córdoba, informó este lunes la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que elevó a 82 los asesinatos de líderes sociales en 2026.

Durango, de 42 años, integrante del colectivo de comunicación Casup, era reconocido en el corregimiento (aldea) de Batata por su trabajo en la formación de jóvenes en locución y comunicación comunitaria.

Según Indepaz, el cuerpo del líder fue hallado el sábado en la carretera que comunica los sectores de La Sierpe y Murmullo, con múltiples heridas de bala.

En Tierralta hacen presencia el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), además de Los Caparros y otras organizaciones delincuenciales de carácter local.

La disputa entre estos grupos por el control de rutas y rentas ilegales ha provocado durante los últimos años homicidios, desplazamientos y amenazas contra comunidades y líderes sociales, según la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con la ONG Fundación para la Libertad de Prensa, desde 2022 una decena de periodistas han sido asesinados en Colombia por su labor informativa. EFE