SMBC Aviation Capital encarga 200 aviones a Boeing y Airbus en el arranque del Salón de Farnboroug

SMBC Aviation Capital ha encargado este lunes un total de 200 aviones Boeing y Airbus, repartido a partes iguales entre ambos fabricantes, durante la jornada inaugural del Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough en Londres (Reino Unido), que ha arrancado con nuevos acuerdos comerciales con Riyadh Air, Philippine Airlines y Air Canada.

Sobre el primer pedido, la empresa de arrendamiento ha comprado 100 aeronaves 737 Max, que incluyen 60 unidades 737-10, que representa su primera adquisición de esta variante con mayor capacidad, junto a 40 del modelo 737-8. De esta forma, ha aumentado su cartera de aviones propios, gestionados y comprometidos de la familia 737 Max a una cifra de 450 unidades.

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Con respecto al acuerdo con Airbus, éste supone un compromiso en firme de 65 aviones A321neo y 35 A320neo adicionales, lo que le convierte ya uno de los mayores clientes de la familia A320 y, junto con su empresa matriz, Sumitomo Corporation, representa más de 900 compromisos totales directamente de la firma europea para todos sus tipos de aeronaves.

Tal y como ha destacado el comunicado de Boeing, dado que se prevé que el tráfico mundial de pasajeros crezca un 4% anual durante las próximas dos décadas, las empresas de arrendamiento buscan cada vez más ampliar y diversificar sus carteras de aviones de pasillo único para ofrecer a las aerolíneas aviones más eficientes en consumo de combustible, capaces de operar en diversas rutas.

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Precisamente, este contexto concuerda con las palabras del CEO de SMBC, Peter Barrett, "el anuncio de hoy refleja el compromiso a largo plazo de SMBC Aviation Capital de apoyar a nuestras aerolíneas clientes, posicionándonos como la plataforma líder mundial de financiación aeronáutica, preparada para satisfacer sus necesidades en constante evolución".

RIYADH AIR TAMBIÉN ARRANCA CON FUERZA

Además, Riyadh Air ha sido otra de las compañías que se ha movido con fuerza en el primer día del Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough, ya que se ha comprometido a ejercer las opciones para comprar 28 aviones Boeing 787 Dreamliner adicionales dentro de un pedido de 2023 y también ha confirmado un encargo de seis aviones Airbus A350-1000 más.

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La compañía propiedad al 100% del Fondo de Inversión Pública (PIF), que se ha estrenado recientemente en España, busca expandir su flota para reafirmar su plan de operar a más de 100 destinos globales para 2030, cumpliendo así los objetivos de la Visión Saudí 2030, que aspira a atraer a 150 millones de visitantes y atender a 330 millones de pasajeros anualmente para ese año.

Tras debutar el pasado 10 de junio con la ruta Riad-Londres, la aerolíena saudí opera vuelos a seis destinos, entre ellos El Cairo, Dubái, Yeda, Málaga y Madrid, mientras que ha abierto la venta de billetes para vuelos a otras seis ciudades desde Riad: Daca, Islamabad, Kuala Lumpur, Lahore, Manchester y Bombay.

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MÁS PEDIDOS PARA BOEING Y ACUERDO ENTRE AIR CANADA Y AIRBUS

Junto a estos nuevos pedidos, Philippine Airlines se ha comprometido este lunes a realizar un pedido de 15 aviones 787-10, con opción a cinco más, con el objetivo de respaldar los planes de modernización y expansión de la flota.

Este encargo complementará la flota de 10 aeronaves 777 de la aerolínea filipina. "Nos permitirá ofrecer una experiencia de viaje aún mejor a nuestros clientes, a la vez que mejoramos la eficiencia operativa y apoyamos nuestros objetivos de sostenibilidad a largo plazo", ha añadido su director de Operaciones, Lucio C. Tan III.

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En el caso de Airbus, también ha anunciado una alianza con Air Canada para ampliar la producción y demanda de combustibles de aviación sostenibles (SAF) a escala comercial en el país norteamericano mediante la creación de una plataforma, financiada conjuntamente con una inversión de aproximadamente 13,7 millones de dólares canadienses (8,7 millones de euros).

Ambas compañías esperan, además, continuar su colaboración con socios gubernamentales para establecer los marcos estructurales adecuados que permitan que la producción de SAF se desarrolle a gran escala en territorio canadiense.