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Correos se iluminará esta noche con la bandera de España por el triunfo de la selección en Mundial

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La Comunidad de Madrid va a iluminar esta noche la fachada de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, con los colores de la bandera nacional por la victoria de la selección española en el Mundial de fútbol 2026.

Según recoge el Ejecutivo regional en un comunicado, el balcón de la sede de la Presidencia autonómica ya luce la enseña rojigualda, junto a dos lonas conmemorativas en las que se puede leer el mensaje '¡Enhorabuena Campeones!' con el escudo de España y las dos estrellas de bicampeones.

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Esta decoración especial coincide con la celebración esta tarde de los jugadores y del cuerpo técnico junto a los aficionados por las calles de la capital.

El combinado dirigido por Luis de la Fuente se hizo con su segundo título de Campeones del Mundo tras imponerse en la final con un gol sobre Argentina, durante el partido celebrado ayer en el estadio New York New Jersey (EE. UU.).

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