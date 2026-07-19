Detenido en Vitoria por agredir a un ertzaina cuando trataban de socorrer a una persona en unos incidentes por la Final

La Ertzaintza ha detenido esta noche en Vitoria-Gasteiz a un hombre por agredir a un ertzaina cuando los agentes de la Policía autónoma acudían a socorrer a una persona en el transcurso de unos incidentes relacionados con la final del Mundial de fútbol que disputan España y Argentina, según ha confirmado el Departamento de Seguridad.

Los hechos han ocurrido sobre las nueve menos diez cuando, en el transcurso de unos incidentes relacionados con el partido, un ertzaina, que se dirigía, junto a otros agentes, a socorrer a un persona ha resultado agredido.

El presunto autor de la agresión al ertzaina, que tiene 35 años de edad, ha sido detenido por un delito de atentado contra agente de la autoridad.