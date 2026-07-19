Agencias

Detenido en Vitoria por agredir a un ertzaina cuando trataban de socorrer a una persona en unos incidentes por la Final

Guardar
Google icon
Imagen 42NCQBDPOVDFLMDQVBGB5YSCSU

La Ertzaintza ha detenido esta noche en Vitoria-Gasteiz a un hombre por agredir a un ertzaina cuando los agentes de la Policía autónoma acudían a socorrer a una persona en el transcurso de unos incidentes relacionados con la final del Mundial de fútbol que disputan España y Argentina, según ha confirmado el Departamento de Seguridad.

Los hechos han ocurrido sobre las nueve menos diez cuando, en el transcurso de unos incidentes relacionados con el partido, un ertzaina, que se dirigía, junto a otros agentes, a socorrer a un persona ha resultado agredido.

El presunto autor de la agresión al ertzaina, que tiene 35 años de edad, ha sido detenido por un delito de atentado contra agente de la autoridad.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

EEUU recupera los posibles restos del militar desaparecido tras el ataque iraní a una base en Jordania

EEUU recupera los posibles restos del militar desaparecido tras el ataque iraní a una base en Jordania

Encapuchados queman una bandera española y despliegan pancartas en apoyo a la selección vasca y contra España en Eibar

Encapuchados queman una bandera española y despliegan pancartas en apoyo a la selección vasca y contra España en Eibar

El jefe del Ejército israelí advierte de que están preparados para reanudar la guerra contra Irán "de inmediato"

El jefe del Ejército israelí advierte de que están preparados para reanudar la guerra contra Irán "de inmediato"

Al menos tres muertos, un desaparecido y heridos tras colisión de lanchas en Santa Lucía

Infobae

Investigadoras mexicanas estudian microalgas para elaborar colorantes sostenibles

Infobae