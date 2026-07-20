Francia denuncia intimidaciones graves a dos agentes de su embajada en Irán

París, 20 jul (EFE).- El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, denunció este lunes que dos agentes de la embajada francesa en Irán "fueron víctima de una acción de intimidación extremadamente grave por parte de los servicios de seguridad iraníes".

En un mensaje en sus redes sociales, Barrot incidió en que ese incidente, que se produjo en la noche del domingo, ocurrió "en flagrante violación de las inmunidades diplomáticas de las que gozan".

"Retenidos sin motivo durante varias horas, interrogados y, en el caso de uno de ellos, agredido físicamente, finalmente pudieron regresar a la embajada, donde ahora se encuentran a salvo a la espera de su regreso a Francia en las próximas horas", detalló el ministro.

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Para Barrot, "esta agresión es aún más indignante" porque los dos implicados lideran los programas franceses de apoyo a la sociedad civil, especialmente a los artistas y científicos iraníes.

"He hecho saber al ministro de Asuntos Exteriores de Irán que este ataque gravísimo e inadmisible contra la integridad de nuestros agentes no podrá quedar sin consecuencias", sentenció.

Barrot también precisó que ha felicitado a los dos empleados de la embajada por "su valentía en el ejercicio de su misión, la cual sitúa a Francia en la vanguardia del apoyo al pueblo iraní", al que prometió que París no va a abandonar.

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"Les transmití a ellos, así como a nuestro embajador, todo mi apoyo y solidaridad ante la difícil prueba que han sufrido", completó. EFE