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La Bolsa española baja el 0,05 % afectada por Wall Street

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Madrid, 20 jul (EFE).- La Bolsa española perdió el 0,05 % este lunes afectada por la caída provisional de Wall Street y de parte de los grandes valores nacionales, aunque pudo conservar el nivel de los 19.200 puntos.

El índice de referencia del mercado, el IBEX 35, bajó diez puntos, hasta situarse en 19.206,9. En el año todavía acumula unas ganancias del 10,97 %.

Entre las grandes empresas, destacó el descenso del 1 % de Telefónica; el gigante textil Inditex cedió el 0,56 %; y Banco Santander, el 0,52 %.

Por el contrario, la petrolera Repsol subió el 1,43 %; la entidad financiera BBVA, el 0,68 %; y la eléctrica Iberdrola, el 0,14 %.

La Bolsa española terminaba con retroceso por la caída momentánea del 0,2 % de Nueva York y la bajada de algunas empresas nacionales, mientras que el barril de petróleo brent, de referencia en Europa, descendía un 0,06 % y se negociaba a 88,05 dólares. EFE

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