Agencias

10.000 personas ante la pantalla de la final del Mundial en Mataró (Barcelona), ciudad de Yamal

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Unas 10.000 personas siguen este sábado por la noche la final España-Argentina del Mundial de Fútbol a través de la pantalla gigante instalada en el Parc Central de Mataró (Barcelona), ciudad del jugador Lamine Yamal.

Son cifras del Ayuntamiento, que también ha destacado que eso supone completar el aforo, y ha añadido que su futbolista "luce una diadema con 'Rocafonda", el nombre de su barrio natal.

Poco antes del partido, muchos aficionados han pasado por el mural que hay junto a Rocafonda y que representa a Yamal con el uniforme del FC Barcelona.

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