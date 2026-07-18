Dos personas, atendidas por inhalación de humo en un incendio en la calle República Argentina de Logroño

Dos personas de edad avanzada han tenido que ser atendidas este mediodía por inhalación de humo tras haber resultado afectados por el incendio ocurrido en un local de la calle República Argentina de Logroño, según los datos facilitados por Policía Nacional y el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 14,39 horas de este sábado, varios particulares han llamado a SOS Rioja por un incendio en la calle República Argentina nº27 de la capital riojana.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Policía Nacional y Policía Local y se han movilizado a los Bomberos de Logroño y a los recursos sanitarios de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Bomberos informan de que el incendio ha afectado a la totalidad del local -un negocio de joyería-, produciéndose solo daños materiales. La cantidad de humo que se ha generado ha afectado a viviendas anexas, sobre todo los primeros pisos que han tenido que ser ventiladas y confinados los demás vecinos.

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Como ha detallado Policía Nacional en este caso, ha sido necesario desalojar una de las viviendas al encontrarse completamente inundada de humo, donde se ha considerado que no era viable la medida recomendada de confinamiento al tratarse además sus dos residentes de personas de edad avanzada.

Dos agentes de la Policía Nacional han ayudado a salir del inmueble a estas dos personas, que, posteriormente, han sido atendidas por exposición al humo en el Hospital Los Manzanos de Lardero.

Por parte del cuerpo policial se emplaza al próximo lunes para contar con información más detallada sobre este suceso, que ha requerido de la intervención conjunta de Bomberos, Policía Local y Policía Nacional -Seguridad Ciudadana, TEDAX y Policía Científica-.