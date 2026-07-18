Ayuso agradece a Felipe VI su llamada por la evolución del incendio de Lozoyuela, que ya está controlado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido al Rey Felipe VI su llamada por la evolución del incendio forestal desatado este jueves en las inmediaciones de Lozoyuela, que ya está controlado.

"Gracias al Rey Felipe por su llamada de anoche, muy pendiente de la evolución de todos los incendios en España. Traslada su agradecimiento al equipo de Emergencias 112 y a quienes están luchando contra el fuego en primera línea", ha escrito en sus redes sociales.

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La M-126 permanecerá cortada en las próximas horas para favorecer estos últimos trabajos de remate y de vigilancia y también la movilidad de los servicios de emergencia, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Desde Cercedilla, el consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, ha felicitado a todos los profesionales que "han estado luchando y peleando con el fuego". Ha recordado que el incendio ha pasado a Situación Operativa 0 del Plan INFOMA para "poder controlar y supervisar que todo esté correcto".

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"Estamos en esta época en el que tenemos que ser muy cautos. Todos tenemos que colaborar para que no haya incendios y sobre todo dar la enhorabuena y el reconocimiento a todos los profesionales que año tras año trabajan en la extinción de incendios pero no solo durante el verano sino durante todo el año", ha recalcado López-Valverde a los medios de comunicación.

Asimismo, ha señalado la Comunidad de Madrid, en el marco de colaboración con Castilla-La Mancha, ha enviado cuatro dotaciones terrestres y una unidad de mando, al incendio que se declaró este jueves en La Mierla (Guadalajara).