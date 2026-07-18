Colombia y Venezuela encabezan el tirón de empleo extranjero en Asturias, que crece en más de 6.100 cotizantes en un año

El Gobierno del Principado ha destacado este sábado en nota de prensa que la ocupación extranjera ganó tamaño y diversidad en Asturias durante el último año. El avance tiene un liderazgo claro en Colombia y Venezuela, países que concentraron los mayores aumentos de afiliación a la Seguridad Social y se situaron al frente del crecimiento del empleo entre la población trabajadora de otros países.

Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la comunidad autónoma contabilizó en junio 33.372 afiliados extranjeros, frente a los 27.176 del mismo mes del año anterior. Son 6.196 cotizantes más, el equivalente a un aumento del 22,80%.

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Destaca el Ejecutivo asturiano que "ese comportamiento se produce en un contexto de mejora general del mercado laboral". Así, incide en que la afiliación media a la Seguridad Social en Asturias alcanzó los 402.364 afiliados, con lo que la comunidad superó la barrera de los 400.000 en términos medios y consolidó uno de los hitos laborales del año.

El aumento de la afiliación extranjera se apoya, sobre todo, en la población procedente de fuera de la Unión Europea. En ese grupo, el número de cotizantes pasa de 20.270 a 26.117, con 5.847 afiliados más y un crecimiento del 28,85%. Entre la población comunitaria, la afiliación sube de 6.906 a 7.255 personas, lo que representa 349 trabajadores más y un avance del 5,05%.

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La nacionalidad que más avanza en términos absolutos es la colombiana. En solo un año, el número de afiliados ha pasado de 3.331 a 4.776, lo que supone 1.445 cotizantes más y una subida del 43,38%.

Tras Colombia se sitúa Venezuela, que ha crecido de 3.444 a 4.366 afiliados, con 922 personas más y un incremento del 26,77%. Ambas nacionalidades se sitúan entre las de mayor presencia en el mercado laboral asturiano.

El siguiente escalón lo forman Paraguay y Perú. La afiliación paraguaya ha aumentado en 522 personas hasta alcanzar los 1.820 cotizantes, con una subida del 40,22%. En el caso peruano, el incremento ha sido de 505 afiliados, hasta los 1.418, y deja el mayor crecimiento porcentual entre las nacionalidades con más presencia en la comunidad: un 55,31%.

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También registran avances relevantes otras nacionalidades ya asentadas en el mercado de trabajo regional. Marruecos suma 247 afiliados y alcanza los 1.503 cotizantes; Cuba gana 269 y llega a 1.304; Brasil añade 144 hasta los 1.094; y Senegal incorpora 146, con un total de 960 afiliados. Por su parte, Rumanía, tercera nacionalidad por volumen total, aumenta en 118 personas y contabiliza 3.195 cotizantes.

La clasificación por número total de afiliados confirma ese mapa de la ocupación extranjera en Asturias. Colombia encabeza la lista con 4.776 afiliados, seguida de Venezuela, con 4.366, y de Rumanía, con 3.195. A continuación, aparecen Paraguay, Marruecos, Perú, Italia, Cuba, Brasil y Senegal. Portugal, con 959 cotizantes, queda en el undécimo puesto.

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Por ramas de actividad, la presencia de trabajadores extranjeros resulta especialmente significativa en el régimen general. Entre la población de la Unión Europea, los sectores con más afiliación son la hostelería, con 1.128 personas; el comercio, con 661; el sistema especial del hogar, con 550; y la construcción, con 535. En el caso de los autónomos comunitarios, la mayor concentración se da en la construcción, con 382 cotizantes, y en la hostelería, con 291.