Okefenokee, santuario prehistórico de agua dulce en EEUU, aspira ser tesoro de la Unesco

Miami (EE.UU.), 18 jul (EFE).- El Refugio Nacional de Vida Silvestre de Okefenokee, un santuario de agua dulce en el sur de Estados Unidos que mantiene intactas algunas de sus condiciones desde la prehistoria, aspira a entrar en la lista de Patrimonio de la Humanidad en la 48.ª reunión de la Unesco, que se abrirá este lunes en Corea del Sur.

Abarcando un área superior a 162.000 hectáreas entre los estados de Georgia y Florida, este pantano es una de las siete 'propiedades naturales' candidatas a entrar este año en el listado, y la única en Estados Unidos.

Su candidatura será evaluada en la reunión de Busán (Corea del Sur), donde durante diez días se reunirá el Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco para examinar la inscripción de 30 nuevos sitios -naturales, culturales o mixtos- en la Lista del Patrimonio Mundial.

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El refugio de Okefenokee es uno de los mayores ecosistemas naturales de agua dulce del mundo y conserva extensos depósitos de turba formados durante unos 5.000 años. Esta materia orgánica acumulada por la descomposición de plantas en ambientes húmedos funciona como un archivo natural que permite reconstruir el clima y la vegetación de la Prehistoria.

Además, acoge 21 tipos de vegetación y una extensa fauna, incluidas más de 1.000 especies de polillas, según la candidatura estadounidense, que fue presentada en 2008.

Sus lechos de turba "que representen etapas importantes de la historia de la Tierra" y su amplia variedad de vida son los principales criterios que justifican la inscripción de Okefenokee como Patrimonio de la Humanidad, de acuerdo con Estados Unidos.

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Visto desde el cielo, el pantano adopta la forma de un enorme laberinto de agua que da origen a dos ríos, uno de los cuales fluye hacia el este, hasta desembocar en el océano Atlántico, mientras que el otro lo hace en dirección opuesta, y acabe en el golfo de México.

Su entrada al listado de la Unesco lo situaría a la par que los Everglades, el gigantesco ecosistema de humedales subtropicales del sur de Florida compuesto de manglares, praderas de hierba y bosques, que es Patrimonio Mundial desde 1979.

La reserva de Okefenokee, no obstante, se ha visto menos afectada por la actividad humana a nivel hidrológico. Aunque fue amenazada por la tala desmedida, en los últimos años se elevó su protección y la acción del ser humano se limita a restaurar los procesos naturales.EFE

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