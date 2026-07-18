Luis de la Fuente, el seleccionador tranquilo

Nueva York (EE. UU.), 18 jul (EFE).- Después de 13 años en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y de haber ganado en todas las categorías en las que ha dirigido, a Luis de la Fuente le llega su gran día este domingo 19 de julio: dirigir a su país en una final de un Mundial absoluto.

A Luis de la Fuente sólo le preocupa “viajar en helicóptero”. A menos de 48 horas de la final, esas fueron sus palabras sobre si estaba nervioso antes de afrontar el partido ante Argentina que definirá al campeón del Mundial 2026.

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Un seleccionador “tranquilo”, con confianza plena en sus futbolistas porque “son muy buenos”. Razones no le faltan. Con ellos ha ganado desde categoría sub-18 hasta la absoluta.

Y este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey le llega el reto final, el mayor hasta la fecha. Dirigir a su país para ser campeón del mundo de fútbol por segunda vez en su historia. La primera, con Vicente del Bosque, fue en Sudáfrica 2010. Desde entonces, España no había logrado pasar ni una sola eliminatoria en un Mundial, y este 2026 venció en cuatro y le queda la última para bordar la segunda estrella de campeona del mundo en el escudo.

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Un camino que empezó hace 13 años, cuando Luis de la Fuente se convirtió en seleccionador sub-19. De una ronda élite de dicha categoría en 2013 a la final del Mundial en 2026. Paso a paso construyó su estilo, su seña de identidad y su camino hasta verse en situación de alcanzar lo máximo para un seleccionador.

Un proceso protagonizado por “buenos futbolistas, buen cuerpo técnico y, sobre todo, buenas personas”. La máxima, el secreto, según aseguró él mismo, de un Luis de la Fuente que vivirá su octava final como técnico. Y, desde que es seleccionador de la absoluta de España, su cuarta en cuatro años.

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A su colección de títulos sólo le falta el Mundial, y le llega la oportunidad tras un torneo en el que fue protagonista. Un equipo con el sello Luis de la Fuente y en el que ha ido moviendo piezas para sacar la mejor versión de los futbolistas.

Tras el empate a cero ante Cabo Verde introdujo cuatro cambios -uno de ellos fue la vuelta al once titular de Lamine Yamal, una vez que tenía la aprobación de los médicos tras superar una lesión muscular-. Marcos Llorente, Gavi y Fabián Ruiz perdieron su sitio de inicio. Entraron Pedro Porro -autor de dos goles en el torneo-, Álex Baena -un tanto clave en la victoria por cero a uno ante Uruguay en la última jornada de la fase de grupos- y un Dani Olmo sin goles pero con dos asistencias y una brillantez clave que le han hecho indiscutible.

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También cambió el equipo después de una victoria clave ante Portugal. 0-1, gol de Mikel Merino en el minuto 91, en un duelo entre dos selecciones favoritas a alzar el título decidido por un futbolista de plena confianza y por el que apostó De la Fuente. España dominó, fue mejor, pero le costó encontrar el gol hasta que apareció Merino desde el banquillo.

Tras los octavos de final llegaron los cuartos ante Bélgica. Y De la Fuente hizo otra modificación en el once titular: Fabián Ruiz entró por Pedri. Fabián marcó el 1-0 y se mantuvo de inicio ante Francia, siendo clave en el dominio de España ante la selección francesa.

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No fue una victoria más, y sí “uno de los mejores partidos de esta generación”. Palabra del capitán, Rodrigo Hernández. Un partido en el que Luis de la Fuente impuso su libreto ante Francia. “Nos han superado tácticamente”, reconoció Kylian Mbappé tras el encuentro.

Un camino marcado por las decisiones de Luis de la Fuente para liderar a su equipo y en el que Argentina es el último rival para España en su objetivo de ser campeona del mundo. EFE