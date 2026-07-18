Alejandro Sanz agota las entradas para su concierto del próximo viernes en Marenostrum Fuengirola

Marenostrum Fuengirola, que tiene lugar en el citado municipio malagueño, acoge el próximo viernes 24 de julio el concierto de Alejandro Sanz que ha conseguido vender todas las entradas y hacer un sold out.

El escenario principal Unicaja será testigo del regreso del maestro, que presentará su esperado álbum '¿Y Ahora Qué?', un trabajo donde comparte magia junto a artistas de la talla de Carín León, Shakira o Rels B, según han explicado desde el festival en su página oficial.

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La cita dará comienzo a las 20,00 horas, aunque las puertas del recinto se abrirán a las 19,00 horas. En este recorrido, Sanz fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio.

El sábado 25 de julio será el turno de Los Delinqüentes que vuelven a los escenarios tras casi 15 años de ausencia con una gira para celebrar el 25 aniversario de 'El sentimiento garrapatero que nos traen las flores', su disco debut y una obra esencial de la música popular contemporánea.

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El concierto será a las 21,30 horas en el escenario Unicaja, aunque las puertas del show estarán abiertas desde las 18,30 horas. Aún quedan entradas desde 46,20 euros en la web de Marenostrum.

El grupo interpretará el álbum al completo junto a muchos de los himnos que marcaron una época como 'La primavera trompetera', 'A la luz del Lorenzo' o 'El aire de la calle'.

Para concluir la semana, el domingo 26, el Escenario Unicaja reunirá a algunos de los nombres más destacados del panorama urbano y latino actual encabezados por Beéle y acompañado por Nanpa Básico y Lewis Potter.

El evento comienza a las 20,30 horas y las entradas se pueden adquirir desde 49,90 euros. Se trata, según apuntan desde el festival, de una experiencia pensada para disfrutar del verano, la música y el ambiente de la Costa del Sol.

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