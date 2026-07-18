La RD del Congo eleva a 864 el número de muertos y a 2.181 los casos confirmados de ébola

Nairobi, 18 jul (EFE).- El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó a 864 el número de muertos y a 2.181 los casos confirmados por el brote de ébola declarado en el este del país el pasado 15 de mayo.

Según el último boletín del Ministerio congoleño de Comunicación y Medios, con datos recopilados hasta el 16 de julio, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 39,6 %.

Además, 722 pacientes se encuentran en situación de "aislamiento u hospitalización" y 412 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos asciende al 66,9 %.

Hasta el momento, se han visto afectadas las provincias orientales de Ituri (epicentro de la epidemia), Kivu del Norte, Kivu del Sur y Haut-Uele, así como la provincia de Tshopo (centro-norte).

"Los equipos de respuesta refuerzan las actividades de vigilancia, detección precoz, atención a los pacientes y seguimiento de contactos con el fin de contener la propagación de la enfermedad", indicó la cartera de Comunicación.

Sin embargo, Ituri continúa encabezando el número de infecciones con 44 nuevos casos confirmados y 20 nuevas curaciones, mientras que en Kivu del Norte se han detectado ocho nuevos contagios y mantiene una tasa de seguimiento de contactos del 87 %.

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Haut-Uele continúa fortaleciendo su sistema de vigilancia, al tiempo que Kivu del Sur y Tshopo mantienen una situación estable, sin nuevas zonas de salud afectadas y con diez nuevas ambulancias para fortalecer las capacidades operativas de la respuesta.

La vecina Uganda, donde se propagó la epidemia, dio este jueves de alta al último paciente con ébola que permanecía ingresado en el país, tras haber registrado un total de 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados como importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.

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Uganda inició así la cuenta atrás de 42 días sin nuevos contagios necesarios para declarar el fin del brote.

El brote que comenzó el pasado mes de mayo en RDC corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

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Se trata de la tercera peor epidemia de ébola de la historia registrada hasta la fecha, y es la decimoséptima que afecta a la RDC.

El actual brote tan sólo está por detrás del que golpeó a África Occidental entre 2014 y 2016, que dejó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios, y otro que afectó al este congoleño entre 2018 y 2020 y que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

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El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE