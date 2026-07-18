Instalación petrolera de Kuwait sufre "pérdidas materiales graves" tras ataques de Irán

El Cairo, 18 jul (EFE).- Una instalación petrolera de Kuwait sufrió este sábado "pérdidas materiales graves" en uno de los ataques de represalia de Irán contra el país del golfo Pérsico, cuyas instalaciones energéticas han vuelto a ser golpeadas por la República Islámica en medio del enfrentamiento con Estados Unidos.

"Uno de los sitios vitales en el sector petrolero fue objeto esta mañana de ataques iraníes brutales y repetidos, que resultaron en varios heridos y pérdidas materiales graves", dijo la Compañía Nacional de Kuwait en un comunicado reproducido por la agencia de noticias oficial del país, KUNA.

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Según la nota, los heridos fueron asistidos y el sitio fue evacuado, aunque no especificó la gravedad de las lesiones ni de los daños a la instalación.

Las autoridades de Kuwait denunciaron este sábado que varios efectivos de bomberos y un empleado civil resultaron heridos este sábado en incendios provocados por los ataques de Irán contra el país, que esta mañana volvieron a tener como objetivo una planta energética y desalinizadora por segundo día consecutivo.

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Irán anunció este sábado que varios soldados estadounidenses murieron en sus nuevos ataques contra objetivos militares de Estados Unidos en Kuwait, en una nueva oleada de operaciones de represalia que incluyó también ataques en Baréin y Jordania, golpeando bases, radares, centros de comunicaciones, depósitos de combustible, aeronaves y varios puentes.

Según la agencia Fars, la Guardia Revolucionaria atacó "el lugar de concentración de las fuerzas agresoras en Arifjan (Kuwait) y causó la muerte de varios de ellos", mientras que otro ataque con drones destruyó el radar de la base estadounidense de Ali al Salem, además de un hangar de reparación y mantenimiento de armamento y un refugio de drones.

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En otro comunicado, la Guardia Revolucionaria informó además de "contundentes operaciones" con drones y misiles contra el muelle de apoyo y suministro de combustible de la flota estadounidense en el puerto de Al Ahmadi, en Kuwait, y contra el lugar de concentración de las aeronaves de combate enemigas en la base de Sheikh Isa, en Baréin.

El Ministerio de Electricidad, Agua y Energías Renovables kuwaití denunció que un ataque iraní provocó este sábado un incendio en una planta de energía y desalinizadora de agua, cuyas instalaciones energéticas han sido objetivo de la República Islámica por segundo día consecutivo.

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Además, la aerolínea de bandera kuwaití Kuwait Airways anunció que la mayoría de sus vuelos han sido reprogramados tras una suspensión temporal en las operaciones del aeropuerto del país árabe por los ataques iraníes. EFE