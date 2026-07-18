Corales de 13 países participan en el veterano Certamen de Habaneras en el levante español

Torrevieja (España), 18 jul (EFE).- Corales de 13 países con más de 700 coralistas participan desde mañana domingo en el Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, en la ciudad de Torrevieja (este de España), que este año celebra su 72 edición.

La cita, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional y reconocida con la Medalla al Mérito Cultural del Gobierno regional de Valencia, comenzará este domingo con una gala que se adelanta a mediodía para evitar coincidir con la final del Mundial de Fútbol que enfrentará a España y Argentina en Estados Unidos, y se clausurará el próximo 25 de julio.

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El lunes 20 de julio llegará la tradicional velada dedicada al talento local, en la que participarán agrupaciones de Torrevieja, localidad costera de Alicante con una destacada tradición musical.

La fase de competición se desarrollará entre el martes 21 y el viernes 24, con la participación de quince agrupaciones procedentes de trece países. Todas ellas interpretarán como habanera obligada 'Habanera de sal', con letra de Belén Puente y música de Antoni Mas, otras dos habaneras de libre elección y dos obras de polifonía.

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El certamen concluirá el sábado día 25 con la gala de clausura, que incluirá la entrega de premios y la actuación de los coros ganadores. En total, las agrupaciones participantes optarán a un palmarés dotado con 47.500 euros, cuyo máximo reconocimiento será el primer premio de Habaneras 'Ricardo Lafuente', dotado con 12.000 euros y trofeo.

La habanera es un género musical de origen cubano que fue adaptado y popularizado en España, caracterizado por su ritmo lento y nostálgico.

La programación tendrá además una amplia difusión audiovisual, con la grabación de las siete galas para un programa especial de Televisión Española (la televisión pública) y retransmisiones en directo a través de televisiones locales.

El tenor y divulgador musical José Manuel Zapata será el encargado de presentar esta 72 edición del certamen, que se completará con actividades paralelas, como conciertos corales en distintos espacios de la ciudad y las XIII Jornadas Internacionales de la Habanera y el Canto Coral. EFE

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