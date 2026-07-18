Jordania prepara vuelos regulares a la capital de Yemen bajo control hutí

El Gobierno de Jordania ha anunciado a última hora de este pasado viernes los preparativos para establecer vuelos regulares desde la capital jordana, Amán, a la ciudad de Saná, la capital yemení bajo control hutí en lo que se trataría de uno de los avances más destacables en lo que al aperturismo comercial, humano y humanitario se refiere desde el estallido de la guerra de Yemen hace una década.

Saná lleva desde finales de 2014 bajo control de la insurgencia hutí y ha desplazado al Gobierno reconocido por la comunidad internacional a la ciudad de Adén, en el sur del país. Los hutíes son ahora mismo la principal potencia de un país sumido en una de las peores crisis humanitarias del mundo, agravada por los ataques hutíes contra Israel y la navegación en el mar Rojo como gesto de apoyo, explican los rebeldes, a la causa palestina.

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En su comunicado del viernes, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados de Jordania explicó que los preparativos obedecen "a las necesidades humanitarias de los hermanos en la República de Yemen y al esfuerzo de los hermanos de Arabia Saudí para respaldar el proceso de paz en Yemen".

Por ello "Royal Jordanian Airlines implementará una iniciativa para operar vuelos regulares de Ammán a Saná, y se trabajará en completar los procedimientos técnicos y logísticos para ello", todavía sin fecha.

La misión de Naciones Unidas en Yemen ha apreciado el anuncio como un paso positivo a la hora de "expandir el acceso civil por aire a todos los yemeníes" como "principio básico" de la tregua pactada en 2022, el único documento hasta ahora que sirve como una vaga guía para terminar con el conflicto de forma definitiva.

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