Detenido un hombre e investigado otro por presuntamente provocar 15 incendios en la provincia de Zamora

La Guardia Civil ha detenido a un varón y ha investigado a otro, de 31 y 32 años, respectivamente, como presuntos autores de varios delitos de incendio e incendio forestal por su supuesta implicación en un total de 15 fuegos intencionados registrados en las localidades zamoranas de San Ciprián y Hermisende.

Los investigados están relacionados con una quincena de incendios, uno de los cuales afectó a una vivienda habitada y puso en grave peligro a sus moradores, según ha informado el Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

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Además, dos se produjeron dentro del casco urbano de San Ciprián con riesgo para las personas, otros siete en las proximidades de la localidad y cinco más en el término municipal de Hermisende, unos hechos generaron una "importante alarma social" entre los vecinos de las zonas afectadas.

La investigación ha sido desarrollada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Zamora, con la colaboración de otras unidades de la Guardia Civil y de agentes medioambientales de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) del operativo Infocal de Castilla y León, que participaron en la determinación de las causas de los incendios.

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Las diligencias, pruebas e indicios recabados durante la investigación permitieron la detención de uno de los sospechosos y la investigación del segundo como presuntos autores de los delitos de incendio e incendio forestal. El detenido será puesto a disposición judicial a lo largo del fin de semana.

La Guardia Civil ha destacado que la coordinación con la BIIF del operativo Infocal constituye una línea de trabajo habitual que contribuye a reforzar la eficacia de las investigaciones relacionadas con incendios forestales.