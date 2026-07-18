La moneda iraní registra un nuevo mínimo histórico en medio de la escalada con EE.UU.

Teherán, 18 jul (EFE).- El rial iraní registró este sábado un nuevo mínimo histórico tras una semana de bombardeos de Estados Unidos contra el sur del territorio del país persa y ante la reimposición del bloqueo naval estadounidense sobre puertos y buques iraníes en el estrecho de Ormuz.

La moneda iraní llegó a cambiarse este sábado a 1.928.000 riales por dólar, según precios confirmados por EFE en casas de cambio de Teherán.

La caída del rial se aceleró desde el comienzo de la nueva oleada de ataques de EE.UU. contra las ciudades sureñas de Irán el sábado pasado, cuando cada dólar se cotizaba a 1.780.000 riales.

Además, Washington reimpuso el martes pasado el bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes, dos días después de que Irán anunciara un nuevo cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques estadounidenses, que comenzaron en represalia por la ofensiva iraní contra buques comerciales en el estratégico paso marítimo.

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El desplome del rial se produce en medio de una inflación del 88,6 % en general y del 133,9 % en el sector de alimentos y bebidas en junio, el nivel más alto en años.

La frágil economía fue el detonante de las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en enero pasado y que fueron sofocadas con una violenta represión estatal que, según el balance oficial, causó la muerte de 3.117 personas, aunque ONG opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, cifraron los fallecidos en más de 7.000.

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No obstante, la situación económica ha empeorado por la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, que durante 40 días de bombardeos dañó infraestructuras civiles, industrias y plantas petroquímicas.

Según datos del Gobierno iraní, los ataques causaron a Irán daños por valor de 270.000 millones de dólares. EFE