Colate se rompe al recordar su infancia y desvela cómo está su hijo: "Es un niño feliz"

Las fiestas de Nuestra Señora del Carmen, patrona de Chamberí, han reunido este fin de semana a numerosos vecinos y rostros conocidos del barrio madrileño. Entre ellos, Colate Vallejo-Nágera, que no ha querido perderse un día tan especial para acompañar a su hermana, Samantha, encargada de pronunciar el pregón de las fiestas. Un reencuentro con sus raíces que ha despertado en el empresario una emoción difícil de contener.

Visiblemente conmovido, Colate ha reconocido que regresar al parque donde jugaba durante su infancia ha removido infinidad de recuerdos. "Mucho, mucho, muchas emociones, mucha ilusión y, bueno, como he seguido vinculado al barrio toda la vida, a pesar de vivir fuera, pues me encanta que está aquí mi hermana, que hace de todo, pues dando el pregón de nuestro barrio de toda la vida, es muy emocionante... Voy a llorar, voy a llorar", ha confesado, a punto de romperse durante la entrevista.

PUBLICIDAD

Preguntado por si le habría gustado estar en el lugar de Samantha como pregonero, el empresario ha restado importancia al protagonismo y ha dejado entrever que el momento era demasiado especial para él. "Pues porque estoy emocionado", ha respondido, dejando claro que prefería disfrutar de la jornada desde un segundo plano mientras veía a su hermana asumir ese papel.

En el plano personal, Colate también ha hablado de su hijo, Andrea Nicolás, desvelando que se encuentra con él en Madrid y atraviesa un momento muy feliz. "Está aquí, es un niño feliz y está encantado", ha explicado con una sonrisa.

PUBLICIDAD

Lejos de disfrutar de unas vacaciones al uso, el empresario ha asegurado que continúa inmerso en numerosos proyectos profesionales. "Yo no tengo vacaciones. Estoy todo el día trabajando de un lado para otro", ha confesado, aunque ha reconocido que recientemente ha podido escaparse con su hijo para recorrer algunos rincones de España. "Hemos estado de viaje con mi niño y nos lo hemos pasado genial, viendo, como siempre, sitios desconocidos de España para él. Lo hemos pasado de maravilla", ha relatado.

Además, Colate ha recordado que sigue centrado en sus compromisos profesionales, entre ellos su vinculación con el CD Badajoz y otros proyectos que está poniendo en marcha. "La verdad es que estoy muy contento porque tengo muchas cosas que hacer, aunque ahora con este calor preferiría estar en una playa como todo el mundo que puede, pero aquí también, aquí estamos los fuertes", ha concluido entre risas.

PUBLICIDAD