Bélgica veta las importaciones desde los territorios palestinos ocupados

El Gobierno de Bélgica ha aprobado un veto a las importaciones desde los territorios palestinos ocupados en respuesta a la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza.

El Ejecutivo ha aprovechado el último consejo de ministros antes del receso veraniego para aprobar la prohibición de la importación de mercancías desde los territorios ocupados de Cisjordania, informa la agencia de noticias oficial, Belga.

La prohibición de las importaciones es en respuesta a los bombardeos israelíes y la muerte de palestinos en la Franja de Gaza, según la agencia, que indica que están aún pendientes los detalles para la aplicación de este veto.

Cisjordania --incluida Jerusalén Este-- y la Franja de Gaza fueron ocupados militarmente por Israel en la guerra de 1967 junto con los Altos del Golán sirios.

En total, en Cisjordania viven unos 700.000 colonos judíos, parte en colonias consideradas legales por Israel y parte en asentamientos considerados ilegales incluso por el Gobierno israelí. El Derecho Internacional tipifica como crimen de guerra la colonización de territorios ocupados militarmente.

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