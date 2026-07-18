Argentina exprime a Messi y a su ADN competitivo para jugar su séptima final mundialista

La selección de Argentina ha demostrado en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que su ADN competitivo se agiganta en las grandes citas, en un recorrido de supervivencia hacia su séptima final de este torneo, en la que espera España, marcado por el sufrimiento y la jerarquía de la vigente campeona del mundo.

Casi cuatro años después de levantar el ansiado trofeo, 36 años después de la última vez, los pupilos de Lionel Scaloni volverán a disputar el partido por el título para convertirse en tetracampeones y los primeros que defienden trono desde 1962. Y no ha sido un trayecto plácido, sino una travesía de supervivencia, resiliencia y jerarquía futbolística que culminará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey ante España.

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Su intento de sumar su cuarta estrella y lograr dos Mundiales de manera consecutiva arrancó en la fase de grupos con paso firme. Su debut en el Grupo J fue impecable, con un contundente 3-0 sobre Argelia, con un 'triplete' de Leo Messi en una demostración de la pegada de este combinado argentino.

Las segunda jornada ante Austria fue una prueba de mayor nivel para los de Scaloni, en un partido más táctico y físico, después de que el '10' fallara un penalti en los primeros minutos. Pero el astro de la 'Albiceleste' convirtió un doblete en ese encuentro para darle el triunfo a los suyos por 2-0, aunque el segundo tanto no llegó hasta el descuento.

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Con dos victorias, Argentina llegó a la tercera y última jornada con el liderato asegurado, por lo que Scaloni hizo bastantes rotaciones frente a Jordania. Los goles de Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez, de penalti, dieron tranquilidad a los argentinos, pero la resistencias jordana llegó tras el descanso, en una segunda parte en la que sufrieron algo más, hasta que de nuevo Messi certificó el triunfo de falta (1-3).

Pero la aparente calma de la fase de grupos se transformó en una montaña rusa en la fase eliminatoria con el sufrimiento como denominador común. Los dieciseisavos de final parecían solo un trámite ante la a priori asequible Cabo Verde, una de las revelaciones del torneo, pero fue un obstáculo más duro de lo esperado, con una emboscada táctica de un equipo africano muy fuerte físicamente y aunque la 'Albiceleste' dominó sin excesivos problemas y se adelantó, su rival fue capaz de responder hasta en dos ocasiones, la primera para forzar una prórroga, pero terminaron cayendo en el 111' con un tanto en propia puerta.

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Después, en octavos de final, llegó Egipto, que también era muy inferior sobre el papel respecto a la campeona del mundo. Pero los argentinos volvieron a asomarse al abismo, con un 0-2 en contra en el minuto 79. Sin embargo, en un duelo donde su rival se quejó amargamente del arbitraje, sacó su orgullo para combatir un equipo rebelde y atrevido que se vino abajo ante la reacción heroica de los argentinos, que terminaron venciendo por 3-2 sin necesidad de prórroga y avanzando a cuartos bajo la batuta de Messi, goleador y asistente.

En esta ronda, esperaba Suiza, quizá la primera selección europea de buen nivel competitivo en los cruces y a la que se medía con muchas dudas tras los serios sustos previos. El equipo helvético planteó, como era de esperar, un partido cerrado y Argentina, aunque se adelantó pronto con un cabezazo en un córner, necesitó la prórroga para sacar billete a las 'semis'.

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En ese tiempo extra, con Suiza lastrada por la expulsión por doble amarilla de Breel Embolo tras la aplicación del procedimiento del VAR por 'Confusión de identidad', un golazo de Julián Álvarez y la puntilla de Lautaro Martínez (3-1) permitieron a los de Scaloni quedarse a un solo partido de la final de Nueva Jersey.

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En semifinales, un partido que incluso trascendió el fútbol por la rivalidad histórica y política entre Argentina e Inglaterra. Los ingleses golpearon primero en la segunda mitad con un tanto de Anthony Gordon, pero los cambios de Thomas Tuchel echaron atrás a unos temorosos 'Three Lions'.

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Fue entonces cuando los argentinos desplegaron su mejor versión del torneo, remontando, no solo con corazón, también con fútbol, en la recta final, primero con un gol de Enzo Fernández en el 85' y con el segundo de Lautaro Martínez, asistido por Messi, con su pierna 'mala', en el 90+2, en otra demostración de supervivencia para mantener vivo el sueño de la 'Albiceleste'.

El siguiente paso par el mejor ataque del Mundial, con 19 goles, ocho de ellos de su '10', será España, la mejor defensa del torneo con solo un tanto en contra. Y será la séptima final mundialista para un equipo que quiere culminar su camino con la última obra y mostrar que su rendimiento aumenta en escenarios de extrema presión, en la que hasta nueve de sus futbolistas podría repetir respecto al once de hace cuatro años en Doha. Además de Messi, el 'Dibu' Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo de Paul y Julián Álvarez.

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