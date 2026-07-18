El Gobierno polaco celebra el esfuerzo de Ucrania para terminar de esclarecer la histórica masacre de Volinia

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha recibido "con satisfacción y esperanza" el compromiso anunciado el viernes por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de investigar a fondo la masacre cometida durante la Segunda Guerra Mundial por ultranacionalistas ucranianos contra decenas de miles de polacos en Volinia.

Zelenski ha prometido publicar los archivos de la Inteligencia ucraniana y del Servicio de Seguridad relativos a la masacre, epicentro de un reciente repunte de la tensión histórica entre ambos países, aliados contra Rusia en la guerra de Ucrania.

El comienzo de las fricciones sobre este suceso ocurrió cuando Zelenski bautizó al Centro de Operaciones Especiales Norte de las fuerzas de operaciones especiales del Ejército como 'Héroes del UPA', precisamente los responsables de la matanza de Volinia. En respuesta, el presidente polaco, Karol Nawrocki, anunció la retirada de la Orden del Águila Blanca --máxima condecoración polaca--, que había sido concedida a Zelenski por el entonces presidente polaco Andrzej Duda.

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Tusk, este sábado, ha aplaudido el esfuerzo de Zelenski después de que el fin de semana pasado pidiera implícitamente a Kiev que aceptara la "verdad" de lo ocurrido.

"Con satisfacción y esperanza acepto las palabras y decisiones de Zelenski, relativas a las relaciones entre nuestros países, que deben basarse en el respeto mutuo y la verdad. Estamos listos para un diálogo serio y amistoso en los asuntos que nos unen y en aquellos que hoy nos dividen", ha manifestado el primer ministro en un mensaje publicado en redes sociales.

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