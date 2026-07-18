Al menos siete muertos en la séptima noche consecutiva de ataques de EE.UU. contra Irán

(Actualiza la cifra de muertos)

Teherán, 18 jul (EFE).- Al menos siete personas murieron y varias resultaron heridas en la séptima noche consecutiva de ataques estadounidenses contra Irán, en la sureña provincia de Hormozgán, donde los bombardeos alcanzaron varias vías de comunicación, incluidos un túnel y dos puentes, informaron este sábado las autoridades locales.

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El diputado por la provincia de Hormozgán, Ahmad Moradi, informó de que al menos siete personas, todas civiles, murieron en los ataques estadounidenses de esta madrugada contra diversos puntos de la provincia, incluido el túnel Shahid Mirzaei, situado en la carretera entre Bandar Abás y Hajiabad, y dos puentes en las vías de comunicación de la provincia, según informó la agencia Tasnim.

Las autoridades locales recomendaron a los conductores evitar los desplazamientos innecesarios y utilizar rutas alternativas para facilitar las labores de los equipos de emergencia y de los servicios de asistencia.

Medios iraníes informaron además de explosiones en varias ciudades del país, entre ellas Yazd (centro), Lar (sur) y Ahvaz (suroeste), así como en Bushehr, la isla de Qeshm y Sirik, en la costa del golfo Pérsico y en las proximidades del estrecho de Ormuz.

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En los primeros seis días de la nueva oleada de ataques estadounidenses contra el territorio iraní, que comenzaron el sábado pasado, al menos 38 personas murieron y más de 400 resultaron heridas, según el balance del Ministerio de Salud de Irán ofrecido el viernes por la mañana.

Irán ha respondido a diario a los bombardeos estadounidenses con lanzamientos de misiles y drones contra objetivos de Estados Unidos en varios países de Oriente Medio, como Kuwait, Baréin, Jordania y Catar. EFE