Agencias

Registrado un "incidente" entre un buque petrolero y fuerzas navales ante las costas de Omán

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Un buque petrolero y fuerzas militares se han visto implicados en un "incidente", en principio una interceptación, a unas 100 millas náuticas (unos 185 kilómetros) al este de Duqm, ciudad costera de Omán.

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada de Reino Unido, ha informado del "incidente" en el que la embarcación petrolera "fue objeto de una interacción en el marco de las actividades militares que se están llevando a cabo en la región".

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"Las autoridades están al corriente de los hechos y se siguen realizando las investigaciones pertinentes", ha añadido.

Esta descripción coincide con las acciones de intercepción del Ejército estadounidense en el marco del cierre perimetral del paso de Ormuz impuesto de nuevo a puertos y buques iraníes por el presidente, Donald Trump, ante el repunte de las tensiones con Irán.

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