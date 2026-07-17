Ocho muertos en un bombardeo de Israel en un mercado en Gaza, 13 este viernes

Jerusalén, 17 jul (EFE).- Ocho personas murieron y otras 20 resultaron heridas en un bombardeo del Ejército de Israel este viernes en el mercado de Al Balata del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, según el Hospital Al Awda de ese campamento.

"Hemos recibido 8 mártires y 20 heridos como resultado de un bombardeo de la ocupación israelí a una aglomeración de ciudadanos en la zona del mercado de Al Balata en el campamento de Nuseirat", recoge el último comunicado del centro médico.

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Los ataques israelíes a Gaza de esta jornada se han cobrado ya la vida de al menos 13 personas, después de que otros bombardeos en el centro y norte de la Franja y un tiroteo en el sur causaran la muerte de cuatro personas, entre ellas una mujer de 49 años. Además, una quinta persona sucumbió a sus heridas en el hospital tras quedar en estado crítico en uno de los bombardeos del centro de Gaza. EFE