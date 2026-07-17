Agencias

El centrocampista húngaro Dominik Szoboszlai extiende su contrato con el Liverpool FC

Guardar
Google icon
Imagen WLPLPT26RJGCXHKTQUEGJVNJZE

El centrocampista húngaro Dominik Szoboszlai extendió este viernes su contrato con el Liverpool FC inglés, definiendo este día como uno de los "más importantes" de su carrera, desde que llegó en verano de 2023 desde el RB Leipzig alemán.

"Hay un par de momentos que están por delante, probablemente cuando fiché por el Liverpool y cuando tuve a mi bebé, por supuesto. Pero en mi carrera futbolística, puedo decir que este está entre los tres mejores días", opinó el centrocampista en el anuncio de su extensión de contrato.

PUBLICIDAD

Y es que el húngaro se muestra, a la vez de "contento", con ganas de volver a vestir la camiseta del equipo inglés, después de que el Liverpool quedase 5º en la campaña pasado. "No, estoy contento conmigo mismo, pero creo que puedo hacerlo aún mejor. Creo que por eso estoy aquí, porque eso me impulsó desde niño que nunca era suficiente. Sigo pensando lo mismo ahora y quiero ser un ejemplo para todos en la medida de lo posible", añadió.

Szoboszlai reconoció que cuando firmó con el Liverpool quería ganarlo "todo", incluso la "Liga de Campeones". "Estoy listo para intentarlo", afirmó el centrocampista, que ha disputado 147 partidos con los 'Reds', en los que ha anotado 28 goles y con los títulos de la Premier League y de la Copa de la Liga en 2024-2025.

PUBLICIDAD

El internacional fue uno de los mejores jugadores del Liverpool durante la irregular última campaña, en la que sumó 13 goles y 12 asistencias en 53 partidos, por lo que fue elegido por los aficionados como el Jugador de la Temporada.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Una paloma gigante adorna a Medellín en el tapete de flores naturales más grande del mundo

Infobae

Piratas somalíes secuestran un petrolero frente la costa de Yemen

Infobae

Los países UE dan luz verde a 540 millones de ayuda a los agricultores para fertilizantes

Infobae

El nuevo Gobierno ucraniano nombra ministros en funciones de Exteriores y Defensa

Infobae

El Museo del Prado y el Malba calientan la final del Mundial con un duelo cultural

Infobae