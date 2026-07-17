Agencias

Declarado en México un seísmo de magnitud preliminar 7,3 con alerta de tsunami cerca de Chiapas

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El Instituto Geológico de Estados Unidos ha declarado un seísmo de magnitud preliminar 7,3 en la costa del suroeste de México con alerta de tsunami.

El seísmo, registrado sobre las 16.48, hora en la España peninsular y Baleares, y con hipocentro a unos 10 kilómetros de profundidad afecta particularmente a Puerto Madero, un importante puerto y ciudad pesquera del Pacífico, situado a unos 13 kilómetros de la frontera con Guatemala.

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En una primera valoración, el secretario de la Marina mexicana, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, ha estimado que por ahora no hay constancia de "afectaciones graves" por el temblor, aunque ha recomendado a los residentes que extremen precauciones porque se espera una subida de las aguas costeras en torno a medio metro pero, por lo demás "no hay ningún problema".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha informado de que en las próximas horas se emitirá un comunicado con información oficial sobre el movimiento telúrico.

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