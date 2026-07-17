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Las tradicionales audiencias del Rey con las autoridades de Baleares serán el viernes 24 de julio en Palma

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Las tradicionales audiencias que cada verano el Rey Felipe VI ofrece a las autoridades de Baleares tendrán lugar el próximo viernes 24 de julio en el Palacio Real de la Almudaina de Palma.

La primera en departir con el monarca, a partir de las 10.00 horas, será la presidenta del Govern, Marga Prohens. Después, a las 10.50 horas, será el turno del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne.

A las 11.25 horas tendrá su oportunidad de encontrarse con Felipe VI el alcalde de Palma, Jaime Martínez. El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, será el encargado de cerrar las reuniones a las 12.00 horas.

Por el momento la Casa Real no ha comunicado cuándo tendrá lugar el también tradicional despacho de verano con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tampoco si el monarca y su familia asistirán a otros actos durante su estadía en Palma, entre los que suele destacar la recepción a la sociedad balear en el Palacio de Marivent, la participación de Felipe VI en la Copa del Rey de Vela o la asistencia de la Reina Letizia a la clausura del Atlàntida Mallorca Film Fest.

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